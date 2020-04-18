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أميركا تسجّل 3856 وفاة بكورونا الجمعة.. وترامب يتوقع “سيناريو أسود”

منذ ساعتين
كورونا اميركا

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تخطت الولايات المتحدة الجمعة عتبة الـ700 ألف إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وباتت الولايات المتحدة التي أصبحت منذ نهاية مارس البلد الأكثر تأثرا بالفيروس في العالم، تسجل الآن 700 ألف و282 إصابة بكوفيد-19 و36 ألف و773 وفاة، حسب جونز هوبكنز.

واستنادا إلى أرقام الجامعة عند الساعة 00:30 بتوقيت غرينيتش من الليلة الماضية، سجلت البلاد 3856 وفاة إضافية خلال أربع وعشرين ساعة ولكن هذا الرقم يشمل حالات وفاة “مرتبطة على الأرجح” بكوفيد-19.

وهذا الأسبوع أعلنت مدينة نيويورك أنها ستضيف إلى حصيلة ضحاياها، 3778 حالة وفاة “ربما تكون مرتبطة” بكوفيد-19، حسبما نقلت “فرانس برس”.

توقعات متشائمة

وتوقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الجمعة، أن يصل عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” في الولايات المتحدة ما بين 60000 إلى 65000 ضحية.

وقال الرئيس الأميركي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة: “قمنا بإجراء ملايين الفحوصات لكشف فيروس كورونا”، مشيرا إلى أن تكثيف إجراء اختبارات كورونا سيساهم في إعادة فتح البلاد.

وشدد ترامب على مواصلة دعم القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا، وقال: “شهدنا ارتفاعا كبيرا في أعداد الاختبارات لمواجهة الوباء”.

وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن ترامب عن برنامج إغاثة حجمه 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا من خلال حزمة تشمل دفع أموال بشكل مباشر وشراء المنتجات واللحوم ومنتجات أخرى على نطاق واسع.-(وكالات)

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