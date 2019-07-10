أميركا تسعى لتشكيل تحالف لحماية مياه الخليج

واشنطن- تسعى الولايات المتحدة لتشكيل تحالف لضمان حرية الملاحة في مياه الخليج الاستراتيجية وسط توتر العلاقات بين واشنطن وطهران، وفق ما أعلن جنرال أميركي كبير لوسائل الإعلام الثلاثاء.

وتفاقم التوتر في المنطقة — التي تعبر خلالها ثلث كمية الخام المنقول بحرا على مستوى العالم — في الأسابيع القليلة الماضية مع اتهام الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن عدد الهجمات على ناقلات في المنطقة وإسقاط طهران طائرة مسيّرة أميركية.

وقال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزف دانفورد “نتواصل حاليا مع عدد من الدول للنظر في إمكانية تشكيل تحالف من شأنه أن يضمن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب”. وجاءت تصريحاته في فيديو بثته وكالة رويترز.

وقال دانفورد “أعتقد أنه من الممكن في الأسبوعين القادمين معرفة الدول التي تمتلك الإرادة السياسية لدعم تلك المبادرة ومن ثم العمل مباشرة مع الجيوش لتحديد الإمكانيات القادرة على دعم ذلك”.

وستقوم الولايات المتحدة بتوفير “الرصد والمراقبة البحرية” وبالإمكان مرافقة السفن من جانب الدول التي ترفع تلك السفن علمها، وفق الجنرال.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد أعلن الشهر الماضي إنه يأمل في أن تعمل أكثر من 20 دولة بينها دولة الإمارات والسعودية، على ضمان أمن المنطقة البحرية.

واضاف بومبيو “سنحتاج لمشاركتكم جميعا، بطواقمكم العسكرية”.

وتابع “الرئيس حريص على تأكيد عدم تحمل الولايات المتحدة كلفة ذلك”.-(أ ف ب)