أميركا تسقط المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية

أعلنت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، أن القوات الأمريكية أسقطت المنطاد الصيني الذي “تسلل” إلى أجواء البلاد منذ عدة أيام، قبالة سواحل كارولينا، ويجري الآن انتشال حطامه.

وفي الوقت الذي أعلن البنتاغون، اليوم السبت مواصلة تعقب حركة المنطاد الصيني في سماء كارولاينا الجنوبية، أظهرت مشاهد استهداف المنطاد لإسقاطه من سماء الولايات المتحدة.

إلى هذا، أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أنها أوقفت رحلات المغادرة والوصول في ثلاثة مطارات منها مطار ميرتل بيتش الدولي في ساوث كارولاينا اليوم السبت بسبب “جهود تتعلق بالأمن القومي” وسط جدل حول انتهاك منطاد صيني المجال الجوي للبلاد.

وقالت الهيئة في بيان إنها “أوقفت الرحلات المغادرة والآتية إلى مطار ويلمنغتون (كارولاينا الشمالية) ومطار ميرتل بيتش الدولي ومطار تشارلستون الدولي (كارولاينا الجنوبية) في إطار إجراء يتعلق بالأمن القومي اتخذته وزارة الدفاع الأميركية”.