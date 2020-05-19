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أميركا تصدر تحذيراً للسفن بالابتعاد 100 متر عن سفنها الحربية

منذ 5 دقائق

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واشنطن- أصدرت البحرية الأميركية اليوم الثلاثاء تحذيرا للسفن بالبقاء بعيدا 100 متر عن سفنها الحربية وإلا ربما “تفسر على أنها تهديد وتواجه إجراءات دفاعية قانونية”.

ورويترز أول من يورد نبأ هذا التحذير الجديد، الذي صدر بالتفصيل في إشعار إلى البحارة.

وجاء التحذير في أعقاب تهديد وجهه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي، أصدر فيه تعليمات للبحرية الأميركية بإطلاق النار على أي سفن إيرانية تتحرش بالسفن الأميركية.

وقال مسؤول أميركي شريطة عدم الكشف عن هويته إن الإشعار الجديد ليس تغييرا في قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش الأمريكي. (رويترز)

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