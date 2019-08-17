أميركا تصدر مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1”

واشنطن- كشفت وزارة العدل الأميركية الجمعة عن اصدار مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” ومصادرتها، بعد يوم على اصدار قاض في جبل طارق قرارا يسمح للناقلة المحتجزة بالإبحار.

ودعت الولايات المتحدة لاحتجاز الناقلة ومصادرتها في الوقت الذي كانت لا تزال فيه الجمعة راسية في مياه تسيطر عليها بريطانيا في المتوسط، وذلك لاتهامها بالتخطيط “لدخول النظام المالي الأميركي بطريقة غير قانونية لدعم شحنات غير شرعية من ايران الى سوريا للحرس الثوري الايراني المصنف كمنظمة أجنبية أرهابية”، بحسب وزارة العدل.

ونصت المذكرة على أن الناقلة وكل النفط الذي تحمله اضافة الى 995 ألف دولار خاضعة للمصادرة بالاستناد الى انتهاك “قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية” والاحتيال المصرفي وتبييض الاموال ووضعية المصادرة بموجب الارهاب.

وكان مسؤولون إيرانيون قد صرحوا في وقت سابق الجمعة أن الناقلة تستعد للإبحار بعد أن أمر قاض في جبل طارق بالإفراج عنها بعد ستة أسابيع من احتجازها.

وكان من المتوقع أن يتم تغيير اسم الناقلة “غريس 1” وعلمها ايضا، لترفع العلم الايراني في رحلتها المقبلة، وفق ما صرح به مساعد الشؤون البحرية في منظمة الموانىء الايرانية جليل اسلامي للتلفزيون الايراني.

لكن مصدرا أبلغ فرانس برس أن السفينة كانت تنتظر وصول طاقم جديد يحل مكان طاقمها القديم قبل مغادرتها جبل طارق.-(أ ف ب)