أميركا تضيف 7 دول لقائمة منع السفر إلى أراضيها

واشنطن – أصدرت الولايات المتحدة قانون هجرة معدلا للعام 2020 حوى تعليمات وتشريعات جديدة تتعلق بالسلامة العامة إلى أراضيها.

وبحسب واشنطن بوست، أضيفت 7 دول جديدة يحظر القانون مواطنيها من السفر إلى أراضي الولايات المتحدة بصفة مؤقتة أو دائمة.

وتضم القائمة الجديدة روسيا البيضاء، إريتريا، قرغيزستان، ميانمار، نيجيريا، السودان، تنزانيا.

وقال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف: إن ادارة الهجرة تواصل النظر فيما يتعلق بالسلامة الأمنية للأراضي الأميركية، وبناء عليه فإن قرار ازاحة أو اضافة دول جديدة أمر قيد المراجعة كل ستة أشهر.

وفي عام 2018، أيدت المحكمة العليا النسخة الثالثة من حظر السفر، بعد الطعن في التكرارات السابقة في المحكمة.

وتقيد السياسة الحالية الدخول من سبع دول بدرجات متفاوتة، وهي إيران، ليبيا، الصومال، سوريا، اليمن، فنزويلا، وكوريا الشمالية. -(بترا)