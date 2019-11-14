أميركا تطلب من دول التحالف استعادة مقاتليها الإرهابيين ومحاكمتهم في بلدانهم

بومبيو يؤكد استمرارية بلاده بقيادة التحالف ضد داعش

وزير الخارجية الأميركي يطلب من دول التحالف تمويل اعادة البنية التحتية في العراق وسورية

تغريد الرشق

واشنطن-اكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على ان بلاده ستستمر في قيادتها للتحالف الدولي ضد داعش، فيما لفت الى ان المخاوف تتزايد من تهديدات التنظيم الارهابي في مناطق اخرى غير العراق وسورية، مثل وسط افريقيا والساحل الافريقي، وهي المناطق التي قال ان على التحالف التركيز عليها.

وحث بومبيو خلال افتتاحه قمة دول التحالف ضد داعش في واشنطن صباح امس بحضور وزير الخارجية ايمن الصفدي، دول التحالف على استعادة الألاف من مقاتلي داعش الارهابيين الأجانب المحتجزين، ومسائلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها.

وشدد بومبيو في كلمته الافتتاحية بمشاركة ممثلون عن حوالي ثمانون دولة وهيئة ومنظمة هم اعضاء التحالف، على اهمية ان تقوم الدول الأعضاء بتكثيف تمويلها للمساعدة في استعادة البنية التحتية في العراق وسورية، والتي تضررت بعض مناطقها بشدة نتيجة للصراع هناك.

وشارك في القمة كل من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ال سعود والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والمصري سامح شكري والتركي مولود جاويش أوغلو الى جانب عدد من وزراء خارجية دول التحالف الاوروبية والافريقية.

وكانت القمة بدأت باجتماع مغلق لما يسمى ب”المجموعة الوزارية المصغرة حول سورية، وهي المجموعة التي تضم ثمانية دول فقط وهي الأردن وفرنسا والمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية ومصر والسعودية..

من جانبها اكدت الخارجية الأمريكية على اهمية استضافة هذا الاجتماع الاستثنائي والذي يأتي لغايات مراجعة الخطوات التالية في للحملة المشتركة لتحقيق هزيمة نهاشية لداعش.

كما قالت الوزارة ان الوزراء سيناقشون الاستراتيجية حول الكفاح المستمر ضد داعش في فترة ما بعد التحرير وبعد مقتل أبو بكر البغدادي مع التركيز بشكل خاص على التطورات الأخيرة في شمال شرق سورية وعلاقتها بالاستقرار والأمن في المنطقة، وان الولايات المتحدة مصممة على منع عودة داعش في سورية والعراق وستواصل العمل مع التحالف العالمي لتدمير فلول داعش وإحباط طموحاتها العالمية.