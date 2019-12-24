أميركا تعتزم سحب قواتها من غرب أفريقيا

واشنطن – قالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين أميركيين اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تعتزم تقليص وجودها العسكري في غرب أفريقيا إلى حد بعيد وصولا إلى سحب كامل قواتها التي تشارك في التصدي للإرهابيين.

وقالت الصحيفة إن القضية لا تزال قيد نقاش داخلي في وزارة الدفاع في إطار إعادة نشر شاملة للقوات الأميركية، ولن يتخذ أي قرار بهذا الصدد قبل كانون الثاني.

ويرغب وزير الدفاع مارك إسبر في إعادة النظر في الانتشار الأميركي على مستوى العالم عبر التخلي عن مهمات مكافحة الإرهاب للتركيز في شكل أكبر على أولويتين هما الصين وروسيا.

وتشمل المرحلة الأولى من تقليص العمليات الخارجية أفريقيا، حيث تنشر واشنطن ما بين ستة آلاف وسبعة آلاف جندي في غرب القارة كما في شرقها خصوصا في الصومال.

وسيشكل الانسحاب الأميركي من غرب أفريقيا ضربة قاسية للقوات الفرنسية التي تقاتل الجماعات المتطرفة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفق ما ذكرت نيويورك تايمز.

وأضافت أن دعم واشنطن لهذه العمليات، وخصوصا على صعيد الاستخبارات والعمل اللوجستي، تناهز كلفته 45 مليون دولار سنويا.

ويواجه الفرنسيون ودول الساحل تصاعدا للعنف المتطرف تجلى بمقتل 71 جنديا نيجيريا في العاشر من كانون الاول وقبل ذلك ببضعة أيام، قضى 13 جنديا فرنسيا في اصطدام مروحيتين في مالي.-(بترا)