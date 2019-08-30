أميركا تفرض عقوبات على جمال ترست بنك لصلاته المالية بحزب الله

واشنطن – قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات أمس الخميس، على جمال ترست بنك والشركات التابعة له في لبنان بزعم تسهيله الأنشطة المالية لجماعة حزب الله.

وقالت الوزارة إن البنك يحول الأموال لأسر المفجرين الانتحاريين.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان إن الولايات المتحدة عازمة على قطع الدعم عن حزب الله. وأضاف أن ”سوء سلوك (بنك) جمال ترست يقوض سلامة النظام المالي اللبناني“.

وتضع الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية منذ 1997 وتقول إنه يهدد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وجمال ترست بنك تجاري عمره 50 عاما وله أفرع في مختلف أنحاء لبنان، بحسب موقعه على الإنترنت.

وقال مسؤول كبير في الإدارة للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف ”لدينا علاقة جيدة جدا مع مصرف لبنان المركزي ولدينا ثقة في أنهم سيتخذون الإجراء الصحيح“.

وأضاف المسؤول ”هذا يبعث برسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة جادة جدا في عرقلة النشاط الإرهابي“.

لكن جمعية مصارف لبنان قالت إنها تأسف للقرار. وفي بيان نقلته وسائل الإعلام المحلية، قالت الجمعية إن هذه الخطوة لن تؤثر على القطاع المصرفي اللبناني وطمأنت المودعين بأن أموالهم في البنك ستكون آمنة.

ورحبت إسرائيل بالعقوبات التي فُرضت على البنك ودعت دول أخرى للقيام بالمثل. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان ”هذا تحرك مهم يهدف إلى الضغط على إيران ووكلائها الذين يعملون ضد دولة إسرائيل“.

ومن ناحية أخرى، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات أيضا على أربعة أشخاص ينقلون الأموال من الحرس الثوري الإيراني لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عبر حزب الله المدعوم من إيران. (رويترز)