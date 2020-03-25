أميركا تقدم دعما ماليا للعراق للحد من “كورونا”

بغداد – أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات للعراق بقيمة 670 ألف دولار لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت السفارة في بيان، إن حكومة الولايات المتحدة قدمت المبلغ من صندوق احتياطي الطوارئ للأمراض المعدية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية للتخفيف من خطر انتشار فيروس كورونا بالعراق.

وبينت السفارة أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقدم هذه الأموال إلى منظمة الصحة العالمية لدعم جاهزية العراق واستجابته لفيروس كورونا، ما سيسهم بدعم أهداف خطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية للحد من انتقاله في البلدان المتضررة أو المعرضة للخطر، والتخفيف من سرعة تفشيه في جميع البلدان.

وأوضحت أن الوكالة استثمرت أكثر من 1ر1 مليار دولار منذ عام 2009 للوقاية من التهديدات الصحية المتوطنة والناشئة واكتشافها والتصدي لها بما فيها فيروس كورونا.-(بترا)