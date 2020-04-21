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أميركا تقدم 8 ملايين دولار مساعدات للأردن لمجابهة كورونا

منذ 17 دقيقة
تصوير: محمد مغايضة

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عمان-الغد- قدمت الحكومة الأميركية 8 ملايين دولار كمساعدات للأردن لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت السفارة الأميركية في عمان.
وقالت السفارة في بيان وصل “الغد” نسخة منه، الثلاثاء، إن المساعدات تضمنت 6.5 مليون دولار مساعدات انسانية لدعم جهود الاستجابة لفيروس كورونا لمساعدة اللاجئين في الأردن، و1.5 مليون دولار كمساعدات للقطاع الصحي، والتي ستدعم إدارة الحالات لبناء القدرة على الصمود ووقف انتشار المرض، بالإضافة إلى زيادة جاهزية المختبرات لإجراء فحوص واسعة النطاق للفيروس.
وأضافت أن أميركا تقود دعم المانحين للحكومة الأردنية، وتنسيق المساعدة المنقذة للحياة وتحديد أولويات الاستثمارات للاستجابة السريعة والتخطيط للمستقبل مع تطور تهديد فيروس كورونا.
وبينت أن اجمالي المساعدات الأمريكية للأردن في السنوات العشرين الماضية بلغت أكثر من 18.9 مليار دولار من إجمالي المساعدات، منها 1.8 مليار دولار كمساعدات للقطاع الصحي.

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