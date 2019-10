أميركا تنشر تسجيلا مصورا لـ”غارة البغدادي” وتحذر من هجوم انتقامي محتمل

واشنطن– نشرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مساء الأربعاء، اللقطات المصورة الأولى للغارة التي نفذتها قوات خاصة في مطلع الأسبوع بسورية وأفضت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وحذرت من أن التنظيم المتشدد قد يحاول شن ”هجوم انتقامي“.

وأظهرت اللقطات، التي رفع عنها السرية وصُورت من الجو وكانت محببة وغير ملونة، قوات العمليات الخاصة الأميركية وهي تطبق على المجمع وطائرة أميركية تطلق النار على متشددين في مكان قريب.

وفي أكثر لقطات التسجيل إثارة ظهر عامود من الدخان الأسود يتصاعد في السماء بعدما سوت قنابل الجيش الأمريكي مجمع البغدادي بالأرض.

"…at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

