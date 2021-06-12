أميركا توقف استخدام ملايين الجرعات من لقاح جونسون

واشنطن – أوقفت إدارة الغذاء والدواء الأميريكية استخدام ملايين الجرعات من لقاح كوفيد-19 والمنتج في مصنع شركة جونسون آند جونسون، حيث قامت بأغلاقه، بسبب مشاكل في التلوث تخص المنتج، بحسب واشنطن بوست

وذكرت إدارة الغذاء والدواء في بيان أن عدة دفعات من اللقاح مصنعة في منشأة “إمرجنت بايوسولوشنز” في مدينة بالتيمور غير صالحة للاستخدام.

وقال مسؤولون انه يتم حاليا فحص 60 مليون جرعة من “أسترازينكا” تم إنتاجها في ذلك المصنع، مخصصة للتبرع في الخارج للتأكد من جودتها قبل شحنها.–(بترا)