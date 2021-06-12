السلايدر الرئيسيدوليكورونا

أميركا توقف استخدام ملايين الجرعات من لقاح جونسون

منذ 3 ساعات
لقاح جونسون
لقاح جونسون

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

واشنطن – أوقفت إدارة الغذاء والدواء الأميريكية استخدام ملايين الجرعات من لقاح كوفيد-19 والمنتج في مصنع شركة جونسون آند جونسون، حيث قامت بأغلاقه، بسبب مشاكل في التلوث تخص المنتج، بحسب واشنطن بوست
وذكرت إدارة الغذاء والدواء في بيان أن عدة دفعات من اللقاح مصنعة في منشأة “إمرجنت بايوسولوشنز” في مدينة بالتيمور غير صالحة للاستخدام.
وقال مسؤولون انه يتم حاليا فحص 60 مليون جرعة من “أسترازينكا” تم إنتاجها في ذلك المصنع، مخصصة للتبرع في الخارج للتأكد من جودتها قبل شحنها.–(بترا)

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock