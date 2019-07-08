أميركا تُحرز لقبها الرابع وتؤكد سيطرتها على الكرة النسائية

ليون – أكد المنتخب الأميركي سيطرته على كرة القدم النسائية بتتويجه باللقب الرابع في تاريخه والثاني تواليا عندما تغلب على نظيره الهولندي 2-0 الأحد، على ملعب “غروباما” في ليون بالمباراة النهائية للنسخة الثامنة من كأس العالم 2019 في فرنسا.

وسجلت ميغان رابينو (61 من ركلة جزاء) وروز لافيل بالدقيقة (69) هدفي الولايات المتحدة، التي توّجت بلقبها الرابع في تاريخها بعد الأعوام 1991 و1999 و2015، فيما فشلت الهولنديات في أول مباراة نهائية في ثاني مشاركة لهن في العرس العالمي.

وهي المرة الثالثة تواليا والخامسة منذ انطلاق مونديال السيدات، التي تبلغ فيها الولايات المتحدة النهائي حيث حلت وصيفة عام 2011، وهو اللقب الثامن الكبير للولايات المتحدة بعد رباعية الألعاب الأولمبية أعوام 1996 و2004 و2008 و2012.

والفوز على هولندا هو السابع تواليا للولايات المتحدة في النسخة الحالية، بعد 3 انتصارات في دور المجموعات على تايلاند وتشيلي والسويد في المجموعة السادسة، وعلى اسبانيا 2-1 في ثمن النهائي، وفرنسا المضيفة بالنتيجة ذاتها في ربع النهائي، وإنكلترا 2-1 أيضا في نصف النهائي.

وانفردت الولايات المتحدة بالرقم القياسي في عدد المباريات التي لم تهزم فيها في النهائيات رافعة رصيدها إلى 17 مباراة دون خسارة، ففضت الشراكة مع ألمانيا التي حققت الرقم بين عامي 2003 و2007، كما عززت الولايات المتحدة رقمها القياسي في عدد الانتصارات المتتالية برفعه إلى 12 فوزا بفارق فوزين عن انجاز النروج بين عامي 1995 و1999. (أ ف ب)