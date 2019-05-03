الغد- عبر النائب الديمقراطي الأميركي ستيف كوهين، عن غضبه لعدم حضور وزير العدل الأميركي ويليام بار، جلسة استماع أمام مجلس النواب، كان مقررا لها أمس الخميس، وذلك من خلال طريقة لافتة.

وقام كوهين بإحضار دلو من الدجاج المقلي من مطعم “كنتاكي” وتمثالا لدجاجة، إلى جلسة الاستماع التي كانت ستعقدها اللجنة القضائية بالمجلس أمس الخميس حول قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن النائب قوله للصحفيين بعد أن وزع قطعا من الدجاج المقلي على أعضاء آخرين في اللجنة: “كان يجب أن يظهر بار الجبان اليوم ويجيب على الأسئلة”.

ويتهم الديمقراطيون بار ومسؤولي الإدارة الآخرين بتعطيل تحقيقاتهم المتعلقة بوثائق ترامب الضريبية، وشركاته وغيرها من الموضوعات.

يذكر أن “الدجاج” في الثقافة الأميركية يحمل معنى الجبن والخوف، وهو ما قصده كوهين من استخدام الدجاج، لوصف وزير العدل بالجبان.(وكالات)