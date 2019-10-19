أميركا وكندا تسحبان “زانتاك” لاحتوائه على مادة مسرطنة

واشنطن -أعلنت شركة “سانوفي” الصيدلانية الفرنسية العملاقة أنها سحبت من الولايات المتحدة وكندا دواء “زانتاك” الذي لا يحتاج إلى وصفة طبية ويستخدم لمكافحة حريق المعدة.

وقالت المجموعة الفرنسية في بيان “سانوفي ستسحب طوعا دواء زانتاك في إجراء احترازي”.

وأوضح المصدر نفسه أن “السحب أتى إثر احتمال أن يكون العقار” ملوثا بمادة تصنفها منظمة الصحة العالمية على أنها مسرطنة.

وكان تقرير للسلطات الصحية الكندية والأميركية الشهر الماضي أشار إلى أن بعض الأدوية التي يحوي الرانيتيدين وهو مضاد للهيستامين ومن بينها زانتاك قد تحوي تركزات خفيفة من ثنائي ميثيل نتروزامين موضحة أنها مستمرة في عمليات التقييم وستنشر نتائج التحاليل.

وكانت صيدليات كبيرة في الولايات المتحدة مثل “سي في أس” و”والغرينز” سحبت منذ أسابيع عدة عقار “زانتاك” من متاجرها. (أ ف ب)