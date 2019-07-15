أميركا يتوج بلقب بطل الأبطال في المكسيك

كاليفورنيا – توّج فريق أميركا بلقب بطل الأبطال لكرة القدم المكسيكية، عقب فوزه على منافسه تيجريس بركلات الترجيح (6-5) وذلك باللقاء الذي أقيم في كاليفورنيا الأميركية.

وأقيمت المواجهة بين بطلي ذهاب (أبرتورا 2018) وإياب (كلاوسورا 2018) الدوري المكسيكي، ولكن لم تحسمها سوى ركلات الترجيح بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

Su vitacilina y a dormir pic.twitter.com/wPi6vr8KTx — Very (@Very_hernandezz) July 15, 2019

وينتظر أن تنطلق النسخة الجديدة من الدوري (أبرتورا 2019) عطلة الأسبوع المقبل، وفيها سيلعب أميركا أمام مونتيري وسيحل كروز أزول ضيفا على نيكساكا. (إفي)