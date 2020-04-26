أميركا: 2494 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

واشنطن- سجلت الولايات المتحدة 2494 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب إحصاءات مركز جامعة جون هوبكنز المركز المعتمد والمتخصص بمتابعة حالات ووفيات فيروس كورونا المستجد في اميركا.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن المركز ان عدد الوفيّات بلغ منذ انتشار الفيروس في البلاد إلى 53511 وفاة، فضلا عن وجود 936293 إصابة مؤكّدة بالفيروس، بحسب اخر إحصائية نشرها مركز الجامعة التي تتخذ من مدينة بالتيمور في ولاية مريلاند مقرّاً لها.

من جهة أخرى وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطة مساعدة جديدة تبلغ قيمتها نحو 500 مليار دولار للتخفيف من أعباء الشركات والمستشفيات التي أغلقت بفعل فيروس كورونا المستجد.-(بترا)