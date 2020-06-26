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أميركا: 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين

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واشنطن- سجلت الولايات المتحدة أكبر حصيلة إصابات يومية منذ تفشي وباء كورونا في المدن الأميركية، حيث جرى تسجيل قرابة 40 ألف إصابة جديدة .
وبحسب إحصائية لوزارة الصحة الأميركية نشرته واشنطن بوست، فقد تركزت الحالات الجديدة في ولايات نجت من شدة التفشي في البداية أو تحركت مبكرا لرفع القيود التي تهدف لكبح انتشار الفيروس، مثل اريزونا وتكساس وفلوريدا .
وقال مسؤولون بالإدارة الأميركية، إن خبراء في الحكومة يعتقدون أن أكثر من 20 مليون أميركي ربما أصيبوا بفيروس كورونا، أي 10 أمثال الإحصاءات الرسمية، مما يشير إلى أن عددا كبيرا من السكان مصابون بالمرض أو كانوا مصابين به دون ظهور أعراض عليهم.
وأضافوا، إن التقدير يعتمد على ناتج ضرب عدد الحالات المعروفة، الذي يتراوح بين 2.3 و2.4 مليون حالة، في متوسط معدل الأجسام المضادة الذي أظهرته اختبارات الأمصال.
وسجلت اميركا وفاة أكثر من 120 ألف أميركي بسبب الفيروس منذ بدء انتشار تفشي الوباء في البلاد . (بترا)

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