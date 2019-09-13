أميركا: 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الأردني العريدي

الغد- وضعت واشنطن مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن القيادي الأردني في تنظيم القاعدة الإرهابي بسورية، سامي العريدي.

والعريدي، هو أردني، تتهمه واشنطن بالضلوع في مؤامرات لمهاجمة إسرائيل والولايات المتحدة، وفق بيان صادر عن الخارجية الأميركية.

كما وضعت واشنطن، مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن قياديين آخرين في التنظيم، هما: أبو عبد الكريم المصري، وفاروق السوري.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، إنّ هذه المكافأة النقدية “تأتي في إطار برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لها”، بحسب “الأناضول”.

وأوضحت أنها ستقدم 5 مليون دولار كمكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى الكشف عن أحد 3 قادة بارزين في جماعة “حراس الدين” المرتبطة بالقاعدة، وهم أبو عبد الكريم المصري، وفاروق السوري، وسامي العريدي.

ولفتت الوزارة إلى أن المطلوبين الثلاثة ينشطون “منذ سنوات” في تنظيم القاعدة، ومازالوا يدينون بالولاء لزعيمه أيمن الظواهري.

وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، فإن عبد الكريم المصري، هو مواطن مصري الجنسية، وعضو سابق في مجلس شورى “حراس الدين”.

أما فاروق السوري، المعروف أيضًا بسمير حجازي وأبو همام الشامي، فقد قاتل في أفغانستان في تسعينيات القرن الماضي، ودرب لاحقًا مقاتلين بالقاعدة في العراق.