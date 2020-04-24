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أميركا: 50 ألفا حصيلة الوفيات بكورونا

منذ ساعتين
أحد المتوفين بكورونا بعد إخراج جثته من مستشفى في نيويورك
أحد المتوفين بكورونا بعد إخراج جثته من مستشفى في نيويورك

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واشنطن- بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة 50 ألفاً مساء الخميس، وذلك بعدما حصد الوباء خلال الـ 24 ساعة الماضية أرواح 3176 مصاباً، في حصيلة يومية شبه قياسية، بحسب مركز جامعة جونز هوبكنز، ومقره مدينة بالتيمور في ولاية ماريلاند.
وفي بيانات نشرها مركز الجامعة، حصد فيروس كورونا لغاية ليل الخميس، أرواح 49 ألفاً و759 مصاباً، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في الولايات المتّحدة إلى 866.646 إصابة بعدما أتت نتيجة 26.971 فحصاً أجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة إيجابية.(بترا)

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