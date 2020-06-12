أميركا: 941 وفاة جديدة بفيروس كورونا

واشنطن- سجّلت الولايات المتّحدة الاميركية خلال الساعات 24 الماضية 941 وفاة إضافيّة جراء فيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع إجماليّ الوفيّات إلى 113,774 ، وذلك بحسب حصيلة أعدّها مركز جامعة جونز هوبكنز،والمتخصص بمتابعة أصابات ووفيات فيروس كورونا ومقره مدينة بالتيمور في ولاية مريلاند.

وأظهرت بيانات نشرها المركز الجمعة، ان الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات، والتي بلغت 2,021,990.(بترا)