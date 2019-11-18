أمير الكويت: آلمني التراشق في وسائل الإعلام والتواصل

الكويت- وجه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، اليوم، خطابا إلى شعبه على وقع أزمة تشكيل الحكومة.

وقال الشيخ صباح: “ساءني وآلمني أن أرى هذا التراشق في وسائل الإعلام ومواقع التواصل”، مضيفاً: “نحن في دولة قانون تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد”.

وشدد أمير الكويت على أن القضاء في البلاد “مشهود له بالنزاهة والاستقلالية”، مضيفاً أنه “يجب الكف عن تناول الموضوع المنظور لدى القضاء عبر وسائل الإعلام”.

وأضاف: “نؤكد حرصنا الدائم على الحفاظ على الأموال العامة”، وشدد على أنه “لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته إذا ثبت اعتداؤه على المال العام”.

وأكد الشيخ صباح إيمانه “بحرية التعبير لكننا لن نسمح بما يهدد أمن البلاد واستقرارها”، داعيا إلى الوقوف صفا واحدا في وجه من يحاول العبث بأمن الوطن، مضيفاً: “أمامنا استحقاقات تستوجب الاهتمام لتحقيق طموحات المواطنين ويجب التعاون الجاد بين مجلس الأمة والحكومة والمواطنين”، مشيراً إلى أن “منطقتنا تعيش مرحلة خطرة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أمر أمير الكويت بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال.

كما كلف أمير الكويت جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما اعتذر المبارك لأمير الكويت عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

وكان أمير الكويت قد قبل استقالة الحكومة، الخميس الماضي.(العربية نت)