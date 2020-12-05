أمير الكويت يشكر السعودية لتمثيلها الإمارات ومصر والبحرين في المصالحة الخليجية

الرياض- أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما بذلته المملكة العربية السعودية في سبيل تحقيق الإنجاز التاريخي بالوصول إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الخليجي.

وأكد أمير الكويت في رسالة بعثها للملك سلمان، أن “تمثيل المملكة العربية السعودية للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية إنما يعكس المكانة المرموقة لها ودورها الرائد في سبيل السعي لدعم أمن واستقرار المنطقة وحرصها على التكاتف ووحدة الصف في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها العالم والمنطقة”.

وقال:” إن ما تم التوصل إليه بين الأشقاء يعد إنجازا سيعيد لكياننا الخليجي وعملنا العربي المشترك وحدته وتماسكه في مواجهة التحديات التي تعصف بالعالم أجمع وبما يمكننا من العمل معا في سبيل تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا المشروعة بالأمن والاستقرار والازدهار والرفاه”.(واس)