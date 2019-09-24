أمير النجار : هدفي التأهل لبطولة العالم من بوابة “إيامي إكس ثيرتي شالينج ” للكارتينغ

عمان – الغد – نال المتسابق الواعد البالغ من العمر (15) عاما لقب الجولة الأولى من بطولة “إيامي إكس 30 ثيرتي شالينج ” للكارتينغ التي اختتمت منافساتها مؤخرا في مدينة رأس الخيمة في الإمارات بمشاركة أبطال عالميون وعرب وأردنيون.

وأمير النجار هو نجل بطل سباقات السرعة والرمان هشام النجار، وصاحب لقب بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ لفئة السينيور لعام 2019 .

وحول نيله لقب الجولة الأولى من بطولة “إيامي إكس 30 ثيرتي شالينج ” للكارتنيغ قال المتسابق أمير النجار:” مشاركتي الخارجية هي الثانية من نوعها حيث شاركت في سباق الشارقة العام 2018 وحققت المركز الأول في فئة السينيور، كانت الجولة الأولى من بطولة من بطولة “إيمي إكس ثيرتي شالينج ” للكارتنيغ صعبة للغاية، وتضم 6 جولات في الإمارات سأشارك في كل جولات البطولة ، ويشارك معي في البطولة كل من مناف حجاوي وعبد الرحمن فريج، وكانت منافسات السباق على أشدها بيني وبين المتاسبقين المشاركين في السباق وتكون السباق من 4 جولات وبلغ عدد جولات اللفة الأخيرة 21 لقة، وساندني في مهمتي بالسباق والدي هشام بخبرته الكبيرة وفريقي ” بيرل آرت”، واتدرب 3 مرات في الأسبوع، استعدادا للمشاركة في الجولة الثانية من بطولة “إيامي إكس 30 ثيرتي شالينج ” للكارتنيغ، التي تقام الشهر المقبل، وفي حال فوزي في سلسلة سباقات البطولة سأتأهل للمشاركة في بطولة العالم للكارتينغ في فرنسا”.

الوالد” هشام النجار” يشيد بإنجاز نجله “أمير”

اشاد المتسابق هشام النجار بالإنجاز الذي حققه نجله أمير في بطولة “إيامي إكس ثيرتي شالينج ” للكارتينغ التي أقيمت بمدينة رأس الخيمة الإماراتيه، وظفر أمير النجار بلقب البطولة.

وقال :” تعد البطولة من أقوى البطولات ويشارك فيه أبطال عالميون وعرب وأردنيون ونافس أمير المتسابقين ومنهم صاحبا المركزين الثاني والثالث وهما أبطال في بطولة العالم للكارتنيغ، ويتمتعان بخبرة واسعة في سباقات الكارتينغ، وأتمنى لنجل أمير مزيد من التقدم والإزدهار في سباقات الكارتينغ”.

إنجازات أمير النجار في بطولة الأردن للكارتينغ

– المركز الأول في فئة الميني ماكس العام 2014

– المركز الأول في فئة الميني ماكس العام 2015

– المركز الأول لفئة الجونيور 2015

– المركز الأول لفئة الجونيور العام 2017

– المركز الأول لفئة الجونيور إكس 30 العام 2017

– المركز الأول : فئة السينيور العام 2019