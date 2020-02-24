أمير قطر: زيارتي إلى الأردن ستعزز العلاقات الأخوية وتزيد التعاون بين البلدين

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن زيارته إلى الأردن ستعزز العلاقات الأخوية وتزيد التعاون بين البلدين في مجالات عدة.

ونشر أمير قطر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها، “سعدت بزيارتي إلى الأردن التي ستعزز العلاقات الأخوية وتزيد التعاون بين البلدين في مجالات عدة كالاستثمار والرياضة والطاقة وتبادل الخبرات”.

وأضاف أمير قطر: “كما ستعزز مسيرة العمل العربي المشترك ومصالح شعوب المنطقة المتطلعة لتعزيز التكاتف لمواجهة التحديات التي تحيط بنا جميعا”.