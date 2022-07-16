أمير قطر: لا يجوز أن يكون دور العرب اقتراح التسويات فقط

قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، إنه لا يجوز أن يكون دور العرب فقط هو اقتراح التسويات وأن يكون دور إسرائيل الرفض والزيادة في التعنت كلما قدم العرب التنازلات.

وأضاف في كلمته أمام مؤتمر جدة للأمن والعدالة أنه “لم يعد ممكنا تفهم استمرار الاحتلال بسبب السياسات الانتقائية في تطبيق قرارات الشـرعية الدولية”.

وأكد أن “الدول العربية أجمعت رغم خلافاتها على مبادرة سلام عربية ولا يصح التخلي عنها لمجرد أن إسرائيل ترفضها”.

وأشار إلى أن “أهمية عدم نسيان مسؤولية المشاركة في مواجهة التحديات التي تواجه الإنسانية ومنها قضية التغير المناخي”.

واعتبر الشيخ تميم أنه “لا يجوز قبول الأمر الواقع الذي يعني استمرار الظلم الفظيع الذي يتعرض له الشعب السوري، والاتفاق على قواعد لحل الأزمات في اليمن وليبيا”.