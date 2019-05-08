أمير قطر يرعى حفل تخريج طلاب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لعام 2019

أيمن وجيه الخطيب

الدوحة – احتفلت مؤسسة قطر بتكريم خريجي دفعة 2019 مساء أمس بساحة الاحتفالات في المدينة التعليمية. ورعى الحفل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حفل تكريم خريجي مؤسسة قطر 2019، الذي أُقيم في المدينة التعليمية مساء يوم أمس ، بحضور سمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

والشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، و الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وعدد من أصحاب الشيوخ والوزراء، ورؤساء وعمداء الجامعات، وأولياء الأمور، وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية في جامعات المدينة التعليمية.

وأعرب سمو الشيخ تميم بن حمد أمير قطرعن سعادته بحضور سموه حفل تكريم دفعة 2019 من خريجي جامعات المدينة التعليمية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على ” تويتر”: سعدت بحضوري حفل تخريج دفعة جديدة من جامعات المدينة التعليمية، ونتطلّع كل عام إلى تلك الأفواج النوعية من خريجي هذا الصّرح من شباب الوطن ومقيميه ومنتسبيه من الخارج في سعينا في تكوين منارة لنهضة قطر والعرب والعالم”.

وحفل تكريم خريجي مؤسسة قطر لعام 2019 ، يعد محطة جديدة لخريجي الجامعات الـ 9 في مؤسسة قطر لاستعادة الجهود التي بذلوها والإنجازات التي حققوها خلال رحلتهم في المدينة التعليمية، والتطلع أيضًا إلى ما سيُحققونه من إنجازات جديدة في المستقبل.

وكانت سمو الشيخة موزا بنت ناصر، ، قد أعلنت عن إطلاق جائزة “أخلاقنا” لأول مرة عام 2017، وذلك بهدف إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.

وحول حفل تخريج الطلاب قالت الشيخة هند بنت حمد آل ثاني :” إن حفل تكريم الخريجين لعام 2019 هو مصدر فخر، وفرصة لهؤلاء الخريجين للتفكير بإنجازاتهم وخبراتهم التي اكتسبوها أثناء وجودهم في المدينة التعليمية، إنه أَوج المجد، لكنه أيضًا البداية”.

وأضافت :” في هذا الحفل يخطو هؤلاء الشباب والشابّات الموهوبين، الطموحين، المتفانين والذي نفخر بهم في مؤسسة قطر نحو مرحلة جديدة من حياتهم. ها هم يتطلعون إلى مستقبلٍ جديدٍ يحمل لهم فرص وتحديات كثيرة تنتظرهم، ولكن أينما تَصحبُهم دُروبهم فإنهم سيواصلون رحلتهم بثبات لأنهم مُزوّدين بالمعرفة والمؤهلات التي تُمكنّهم من الابتكار، والإبداع، والازدهار، وتقديم المساهمات، كأيٍ من خريّجي هذا العالم”.

وختمت الشيخة هند حديثها قائلة :” يدرك كل خريج في حفل تكريم دفعة 2019 الفرص التعليمية الفريدة التي نوفرّها في مؤسسة قطر، حيث تم تعزيز تميزهم الأكاديمي والتقى ذلك مع إمكانياتهم، كباحثين عن المعرفة، ومفكرين يمتلكون حس النقد الإيجابي، ومواطنين فاعلين، عقدوا العزم على إحداث التغيير الإيجابي، حتى باتوا يُجسدّون إيماننا في مؤسسة قطر بجودة التعليم، وما يُمكن أن يتم إنجازه من خلالها. سيبقى خريجو مؤسسة قطر دائمًا جزءًا من قصتنا، ومَصدر فخر لنا ونحن نرقبهم يكتبون قصصهم”.

وقد انطلقت مراسم الحفل، ، بعرض قدمه طلاب أكاديمية قطر للقادة، وهي مدرسة تعمل تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، حيثُ قام طُلاب المدرسة بتأدية النشيد الوطني القطري، كما تمّ تأدية نشيد “مدينة العلم”، وهو نشيد مؤسسة قطر، الذي ينشده الخريجون كل عام في حفل تكريم خريجي مؤسسة قطر.

وكذلك تضمن الحفل كلمة للمتحدث الرئيسي، براندون ستانتون، المعروف بمدونته الشهيرة “هيومنز أوف نيويورك” التي تتضمن صورًا وقصصًا هادفة عن حياة أفراد في مدينة نيويورك. وقد توجّه براندون ستانتون إلى خريجي مؤسسة قطر دفعة 2019 برسالةٍ ناشدهم فيها التركيز على ما يمنحهم القوّة التي تُمكنّهم من تحقيق التأثير الإيجابي ومن القيادة”.

وقال براندون ستانتون:” لقد عهدنا في العالم المعاصر أن نُطلق الأحكام على جهودنا من خلال النتائج العاجلة التي نتوخاها، ولكن الطريق الأكثر استدامة والأكثر صلابة من أجل تحقيق النجاح، هي أن تتركوا الأمور التي لا يمكنكم التحكّم بها، والتركيز على ما يُمكنكم التحكّم به – وهذا يتجسد في كمّ العمل الذي تقومون به على مدار الـ 24 ساعة يوميًا وبشكل رئيسي”.

وأضاف:” ما حققته “هيومنز أوف نيويورك” من نجاح لم يكن متعمدًا منذ البداية، جُلّ ما ركّزتُ عليه كان التجول في الخارج والتصوير يوميًا، وهذا ما قمتُ به آلاف المرّات على التوالي. ومن خلال التركيز على ذلك وتجاهل التعليقات السلبية، تمكنتُ من الإبداع، ومن بناء ما لم أكن أحلم به يومًا”.

وخلال حفل تكريم دفعة 2019، تم الإعلان أيضًا عن المشروع الفائز بالدورة الثانية من جائزة أخلاقنا، والذي حمل عنوان “مبصرون”، وهو عبارة عن تطبيق للهواتف الجوّالة معتمد على الصوت كليًا، يُمكّن المكفوفين وضعاف البصر من طلب الوجبات من المطاعم واستعراض مكوناتها ومقارنة أسعارها دون طلب المساعدة من أحد. وقد قام بتطويره فريق من ثلاث طالبات هنّ: نوال الكربي، والمزون المري، وأمل الغرينيق.

كذلك تم عرض فيلم تم فيه تسليط الضوء على شهادات بعض خريجي دفعة 2019. وفي ختام الحفل، عَبر كل خرّيج من “باب المستقبل”، وهو كناية عن مرور الطلاب نحو مرحلة جديدة من حياتهم، وهو تقليد متبع في احتفالات تكريم خريجي مؤسسة قطر منذ سنوات عدة.

وأكد عدد من خريجين وخريجات جامعات المدينة التعليمية،إن قطر وفرت سبل التفوق والإبداع لأبنائها، مؤكدين حرصهم على المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية لافتين إلى أنهم حصلوا على تجارب وفرصا تعليمية فريدة من نوعها بمستوى عالمي على أرض قطر، وهو ما انعكس على خبراتهم ومهاراتهم الشخصية والعملية، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد لخدمة الوطن ورفد سوق العمل بأفضل الكوادر في مختلف المجالات التي تحتاجها الدولة، خاصة أنهم تسلحوا بالعلم والمعرفة اللازمين لخدمتها، فضلاً عن أن الدراسة هيأتهم ليصبحوا أكثر قدرة على الابتكار والإبداع وتقديم تقنيات وحلول لمختلف التحديات التي تواجه المجتمع.