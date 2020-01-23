أمير قطر يستقبل وزير الداخلية

الدوحة – استقبل سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمقر كلية الشرطة بمنطقة السيلية بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم وزير الداخلية سلامة حماد وعددا من الوزراء والمسؤولين العرب والأجانب الذين شاركوا في حفل تخريج الدفعة الثانية من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة التابع لوزارة الداخلية القطرية اليوم.

وحضر المقابلة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري. بترا