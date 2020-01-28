العرب والعالمعربي

أمير قطر يعين خالد بن خليفة آل ثاني رئيسا جديدا للوزراء

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الدوحة– أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمرا أميريا بتعيين خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء.

وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا” اليوم الثلاثاء، إن “الأمر الأميري رقم 2 لسنة 2020 يقضي بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء”، بدلا عن عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الذي قدم استقالته لأمير البلاد في وقت سابق.

وأضافت أن “الأمر الأميري يقضي بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية”.

مقالات ذات صلة

فلسطين تطلب اجتماعا طارئا للجامعة العربية لمناقشة صفقة القرن

منذ 12 دقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -(أرشيفية)

نتنياهو المتهم بقضايا “فساد” يعلن سحب طلب حصانته من الكنيست

منذ ساعتين

مستوطنون متطرفون يحرقون صفا مدرسيا جنوب نابلس

منذ 3 ساعات

اليابان ترسل طائرة لإجلاء رعاياها من ووهان مركز انتشار كورونا

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock