أمير قطر يكرم 3 ضباط أردنيين

الدوحة- كرم أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم الخميس، 3 طلاب أردنيين، لتفوقهم في مجال تخصصاتهم، وذلك خلال حفل تخريج الدفعة السادس عشرة من خريجي كلية أحمد بن محمد العسكرية في الدوحة.

والطلاب الثلاثة هم، مرشح ضابط معاذ راضي رداد السرحان، الأول على الدول الشقيقة والصديقة والأول في نظم معلومات الحاسوب، ومرشح ضابط عمران إبراهيم عواد المصاروة، الأول في المحاسبة، ومرشح ضابط نوح عبد الله حمدان القضاة، الأول في العلاقات الدولية.

والخريجون الأردنيون الثلاث، هم الوحيدون الذين حققوا هذا التفوق وتم تكريمهم إلى جانب ثمانية خريجين آخرين من قطر، ليكون إجمالي الطلبة المتفوقين الذين تم تكريمهم على مستوى الكلية أحد عشر خريجا.

وكان أمير قطر قد حضر حفل تخريج طلبة كلية أحمد بن محمد العسكرية بمقر الكلية في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، وعدد من المسؤولين العسكريين في عدد من الدول العربية والأجنبية.

–(بترا)