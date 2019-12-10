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أمير قطر يكلّف رئيس الوزراء بترؤس وفد الدوحة في القمة الخليجية

منذ 22 دقيقة
أمير قطر
أمير قطر

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الدوحة– يقود رئيس وزراء قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وفد بلاده إلى القمة الخليجية المزمع عقدها الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، الثلاثاء، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كلّف رئيس الوزراء، بترؤس وفد الدوحة في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي 3 ديسمبر الجاري، تلقَّى الشيخ تميم بن حمد، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور القمة، عن طريق عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي.-(الأناضول)

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