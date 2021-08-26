أمير قطر يلتقي مستشار الأمن الوطني الإماراتي

الدوحة- التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالدوحة اليوم، مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الذي بدأ زيارة إلى قطر اليوم، وهي الزيارة الاولى لمسؤول إماراتي بهذا المستوى للدوحة منذ أكثر مِن أربعة أعوام.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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