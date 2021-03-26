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أمين عام اتحاد الكرة نصار تنعى العوضات

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – نعت سمر نصار أمين عام اتحاد كرة القدم  من خلال حسابها على تويتر” الراحل راتب العوضات أبرز نجوم الكرة الأردنية.
وكتبت نصار :” فراقك آلمنا جميعا كابتن راتب العوضات، المدرب الوطني القدير ولاعب منتخبنا السابق… رحمة الله عليك وستبقى حاضرا بقلوبنا دائما. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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