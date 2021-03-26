أمين عام اتحاد الكرة نصار تنعى العوضات

عمان – الغد – نعت سمر نصار أمين عام اتحاد كرة القدم من خلال حسابها على تويتر” الراحل راتب العوضات أبرز نجوم الكرة الأردنية.

وكتبت نصار :” فراقك آلمنا جميعا كابتن راتب العوضات، المدرب الوطني القدير ولاعب منتخبنا السابق… رحمة الله عليك وستبقى حاضرا بقلوبنا دائما. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

فراقك آلمنا جميعا كابتن راتب العوضات، المدرب الوطني القدير ولاعب منتخبنا السابق… رحمة الله عليك وستبقى حاضرا بقلوبنا دائما.

إنا لله وإنا إليه راجعون… pic.twitter.com/ucdajZXKBu — Samar Nassar (@Samarnnassar) March 26, 2021