أمين عام اللجنة الأولمبية المجالي ينعى العوضات

عمان – الغد – نعى ناصر المجالي أمين عام اللجنة الأولمبية على صفحة حسابه الخاص في تويتر” الراحل راتب العوضات أبرز نجوم الكرة الأردنية

وكتب المجالي “: تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المدرب الوطني راتب العوضات صباح اليوم بعد مسيرة حافلة قدمها في خدمة كرة القدم الأردنية لاعبا ومدربا. رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون”.

تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المدرب الوطني راتب العوضات صباح اليوم بعد مسيرة حافلة قدمها في خدمة كرة القدم الأردنية لاعبا ومدربا. رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون. pic.twitter.com/zBcob6K0gl — Nasser Ayman Majali ناصر ايمن المجالي (@nmajali) March 26, 2021