أمين عام اللجنة الأولمبية يوجه رسالة إلى أصحاب المراكز والأكاديميات الرياضية – صور

عمان – الغد – وجه الأمين العام للجنة الأولمبية ، ناصر المجالي، رسالة إلى أصحاب المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية.

وقال :”أشكر أصحاب هذه المنشآت على صبرهم وتحملهم كل تبعات إغلاق القطاع الرياضي خلال الفترة الماضية ونرحب بعودتهم إلى العمل من جديد، وندعو الجميع إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة العمل واللجنة الأولمبية الأردنية، وبذل كل الجهود في الحفاظ على السلامة العامة خلال الفترة المقبلة والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص للحفاظ على استمرارية العمل، وأن نظهر بصورة إيجابية ونؤكد أن الرياضة هي المكان الآمن والأنسب لمحاربة الوباء”.

نُرحب بعودة عمل المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية بدءًا من اليوم ونتمنى التوفيق للجميع وندعو إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة العمل واللجنة الأولمبية الأردنية وبذل كل الجهود في الحفاظ على السلامة العامة.

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الخطوات الواجب اتباعها لاعادة فتح المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية وفقاً لتعليمات وزارة العمل :



(من خلال الرابط التالي: https://t.co/YZkL0otcfQ )#الاردن pic.twitter.com/tWB3VT631v — Jordan Olympic (JOC) (@JordanOlympic) January 26, 2021

تصوير : أمجد الطويل

تصوير : أمجد الطويل

تصوير : أمجد الطويل

تصوير : أمجد الطويل