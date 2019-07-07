أمين عام المجلس الطبي ينفي خبر انتهاء مدة عمل لجان الاختصاص العلمية في المجلس

عمان-الغد– نفى أمين عام المجلس الطبي الاردني الدكتور محمد العبدالات ما تناقلته بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول انتهاء مدة عمل لجان الاختصاص العلمية المشكلة في المجلس استنادا لقانونه.

وقال في بيان اصدره المجلس اليوم الاحد ان لجان الطب البشري شكلت في عام 2017 فيما شكلت لجان طب الاسنان في عام 2018.

واضاف الدكتور العبدالات ان مدة عمل اللجان وفقا لقانون المجلس هي اربع سنوات ويتم اختيار اعضاء اللجان استنادا لاسس ومعايير محددة واضحة ودقيقة وتمثل جميع القطاعات المعنية.

واوضح انه من صلاحيات المجلس تغيير اللجان او اي من الاعضاء في اي وقت حسب قانون المجلس الطبي الاردني الذي يتالف من وزير الصحة رئيسا ومدير الخدمات الطبية الملكية ونقيبي الاطباء واطباء الاسنان وامين عام الوزارة وامين عام المجلس الطبي الاردني واحد عمداء كلية الطب وطب الاسنان في الجامعات الاردنية بالتناوب وممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة.

ودعا الدكتور العبدالات الى اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية المأذونة مؤكدا انفتاح المجلس على وسائل الاعلام والشفافية في التعاطي الاعلامي .