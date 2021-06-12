أمين عام سلطة المياه يتفقد الواقع المائي في محافظة الطفيلة

هشال العضايله

الطفيلة- تفقد أمين عام سلطة المياه المهندس احمد عليمات خلال زيارة لمحافظة الطفيلة، اليوم السبت، الاحتياجات المطلوبة للصيف الحالي والاطلاع على اهم الملاحظات التي تحتاج الى قرارات مستعجلة لضمان استدامة خدمات المياه والصرف الصحي.

واستمع عليمات وفق بيان صادر عن وزارة المياه والراي اليوم السبت إلى شرح مفصل من المعنيين حول أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في المحافظة بشكل عام ولواء بصيرا بشكل خاص، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان وصول المياه الى جميع المشتركين.

واستعرض المعنيون ابرز الاحتياجات لزيادة قدرة المصادر المائية واستكمال انجاز ربط بعض الخطوط ما بين المصادر الرئيسية، وكذلك رفد الإدارة بالآليات والكوادر الفنية والادارية اللازمة .

وجرى خلال الزيارة بحث اهم المشاكل التي يعاني منها لواء بصيرة ومنها المطالبة بزيادة كميات المياه وتحسين التزويد المائي ورفد مديرية لواء بصيرا بالكوادر الفنية والادارية.

عليمات أكد ان السلطة تعمل بكل امكانياتها للإسراع باستكمال كافة الأعمال والمشروعات وتجهيز المصادر والآبار بهدف توفير حلول لكافة المعضلات والاختلالات كاشفا عن قرب تشغيل بئر جديد وهو الحسا رقم 3 .

وقال انه سيتم تشغيل بئر الفجيج رقم 9 لتعزيز التزويد المائي في منطقة لواء بصيرا والمناطق المجاورة . واشار عليمات إلى ان المطلوب من جميع الإدارات تنفيذ خططها وبرامجها واستكمال ربط المناطق والخطوط واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوفير الحلول المستدامة الكفيلة باستدامة عمل مصادر المياه في جميع المناطق وتطبيق السيناريوهات المختلفة القادرة على التعامل مع تزايد الاحتياجات في مختلف الظروف، والتأكد من قدرة كافة المصادر المائية تأمين احتياجات المواطنين لغايات الشرب وتوزيع المياه بعدالة ومعالجة جميع الشكاوي بالسرعة الممكنة.-(بترا)