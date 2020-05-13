أمين عام وزارة الشباب: نحرص على تنفيذ الأنشطة والبرامج عبر الاتصال عن بعد

جرش – قال امين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور ان الوزارة تحرص على التنسيق مع المديريات والمراكز الشبابية من اجل مواصلة تنفيذ الانشطة والبرامج عبر تقنيات الاتصال عن بعد من اجل التوعية والتثقيف بمختلف القضايا التي تهم الشباب.

وأشار الجبور خلال جلسة حوارية نظمها مركز شباب برما في محافظة جرش عبر تطبيق زووم بعنوان “ماذا يحد من طموح الشباب”، إلى ان هذه البرامج تسهم في تعزيز ومساندة الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لمحاربة فيروس كورونا مثمنا جهود جميع المديريات والمراكز الشبابية في استمراريتها لإيصال رسالة الوزارة، مؤكدا أهمية الارتقاء بأداء الشباب وتعزيز الفرص أمامهم.

وقال مدير شباب جرش الدكتور حمزه العقيلي ان المديرية وبتوجيهات من وزير الشباب تواصل تنفيذ خططها للبرامج والجلسات الحوارية التي تعود بالنفع والفائدة على الشباب وتثقيفهم وتحفيزهم من خلال استخدام الاتصال عن بعد .

وقدم المدرب علاء البرماوي شرحا عن اسباب الاحباط واثرها على الفرد والمجتمع، مشيرا إلى المعيقات التي تعترض طريقهم في بناء المستقبل.

وقدم العديد من الحلول للتغلب على هذه المعيقات، داعيا إلى عدم الاستسلام لليأس والاحباط واستثمار الفرص المتاحة والتسلح بالإيمان والثقة بالله ثم بالنفس.

— (بترا)