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أمين عمان: بدء العد التنازلي لتشغيل المسار الثاني من الباص السريع

9:32 ص2022-07-29

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أعلن أمين عمّان يوسف الشواربة، عن بدء العد التنازلي لتشغيل المسار الثاني من الباص سريع التردد في عمّان، وافتتاح محطة طارق.

وكتب الشواربة عبر “تويتر” الخميس، “بحمد الله وبعد إنجاز أعمال البنية التحتية للمسار الثاني من المرحلة الأولى لمشروع الباص سريع التردد بنسبة 100%، بدأ العدّ التنازلي لتشغيل المسار الثاني وافتتاح محطة طارق”.

أمانة عمّان، قدّرت كلفة تمويل مشروع الباص سريع التردد في مرحلته الثانية بنحو 281 مليون دينار للأعوام من 2022 إلى 2026.

وبيّنت الأمانة، في خطتها الاستراتيجية، أن مشروع حافلات التردد السريع للمرحلة الأولى/ الثانية، يشمل التحسينات المرورية للتقاطعات، إضافة إلى تنفيذ دراسات مشروع الحافلات للمرحلة الثانية وإعداد التصاميم الهندسية لتقاطعات حيوية في المدينة.

البنك الدولي، بين في تصريحات سابقة أن “المرحلة الثانية تبدأ من صويلح باتجاه الدوار الثامن، ثم إلى مرج الحمام، ثم إلى منطقة وسط البلد” حيث توجد محطة رئيسة للباص في رأس العين وبطول 50 كيلومترا”.

9:32 ص2022-07-29
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