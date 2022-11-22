أمين عمان: “نفتخر بكوننا أول مدينة عربية ضمن قائمة المدن القيادية في العمل المناخي”

وصلت مدينة عمان إلى قائمة المدن القيادية في مجال العمل المناخي وذلك لاحقاً لإعلان منظمة الإفصاح عن الكربون CDP لعام 2022 قائمة A-List باسماء المدن التي تم تسميتها كمدينة قيادية في العمل المناخي وضمت مدينة عمان ضمن 122 مدينة عالمية احرزت أعلى مجموع في مجال العمل المناخي من ناحية التاثير البيئي غير الربحي و الكشف عن الكربون.

واظهرت القائمة ان 12 % فقط من المدن التي ضمتها القائمة احرزت تصنيف A ومنها مدينة عمان وذلك لتميز القائمين بها في مجال العمل المناخي والبيئي و الشفافية على الرغم من الضغوطات و التحديات في الوضع الاقتصادي العالمي.

وقال امين عمان الدكتور يوسف الشواربة ان الانضمام الى قائمة المدن القيادية والوصول إلى قائمة A في منظمة الإفصاح عن الكربون جاء نتاج الاجراءات والاستراتيجيات التي اتخذتها المدينة فيما يتعلق بالتغير المناخي، وهو ما يعتبر قيمة اضافية لبناء مستقبل اخضر وتحفيز الدول الأخرى على الحذو و الاقتداء به حيث نفتخر بكوننا أول مدينة عربية وشرق أوسطية حصلت على هذا التصنيف.

وتصنيف المدن ضمن هذه القائمة يرتكز على المعلومات البيئية التي يتم كشفها والإفصاح عنها وتصميمها من قبل المدن بهدف تشجيع ودعم تكثيف الجهود والطموحات في هذا المجال.

وأظهرت القائمة ان واحدة من كل عشر مدن فقط قد احرزت تقييم A حيث يتطلب من المدن المتقدمة للوصول إلى هذه النتيجة تقديم معلومات بيئية على مسار CD، ومعرفة موجودات الانبعاثات على مستوى المدينة مع نشر خطة عمل بيئية و مناخية وهذا ما تقوم به أمانة عمان الكبرى من خلال خطة التغير المناخي لمدينة عمان التي تم إطلاقها في عام 2019 كجزء من عضويتها في شبكة المدن القيادية C40.

يذكر أن العديد من الدول الحاصله على تقييم A لديها خطط قيادية متنوعة تتضمن الالتزام السياسي من عمدة المدينة للتعامل مع التغير المناخي ، كما يتم الطلب من الحكومات الوطنية في COP27 اتخاذ ضعف عدد مقاييس التخفيف و التكيف التي تتخذها الدول خارج قائمة A حيث تلتزم مدينة عمان في تحقيق التزاماتها بتخفيض انبعاثات الكربون كجزء من المنظومة الوطنية للوفاء بالالتزام الأردني في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في جميع قطاعات الاقتصاد للمساهمة في الجهد العالمي لتحقيق استقرار المناخ.