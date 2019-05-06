أمين عمان يزور نادي الوحدات مهنئا

عمان-الغد– قدم أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، خلال زيارته مقر نادي الوحدات مساء أمس، التهنئة لرئيس النادي الدكتور بشار الحوامدة، وأعضاء الهيئة الإدارية بمناسبة فوزهم بالانتخابات.

وقال د.الشواربة: “إن الأردنيين يقفون خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية، وإعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، ونحن في قلب مخيم الوحدات، ونادي الوحدات الأردني بامتياز، مؤكدين رمزية المخيم والنادي، الذي يذكرنا بأرضنا السليبة في فلسطين”.

وتمنى الشواربة، بحضور نائبه المحامي حازم النعيمات ومدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي، وأعضاء مجلس الأمانة رانية الكوز وخضر السعود وعمار الداوود، لرئيس النادي وأعضاء الهيئة الإدارية التوفيق والنجاح بأداء مهامهم لخدمة النادي والحركة الرياضية الأردنية.

وبدوره، ثمن الدكتور الحوامدة دور الأمانة الريادي كمؤسسة وطنية لها بصماتها الحضارية، معربا عن اعتزازه بسياستها الداعمة للرياضة والرياضيين والأندية والمنتخبات الوطنية، لتحقيق مزيد من الإنجازات للوطن.

وأعرب عن شكره لهذه اللفتة، التي تؤكد انفتاح الأمانة على الأندية والاهتمام بشؤونها، من خلال المرافق الرياضية التي توفرها، كالمنشأة الوطنية التي قدمتها أمانة عمان للرياضة الأردنية (مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين)، في منطقة القويسمة.

وشارك في الزيارة المدير التنفيذي للشؤون الرياضية المهندس عبدالرؤوف الروابدة، ومدير مدينة الملك عبدالله الرياضية المهندس أحمد المهيرات، ومدير المرافق والبرامج الرياضية إبراهيم الهبارنة، ومدير منطقة اليرموك المهندس ماجد مدادحة.