أمين عمان يفتتح ميدان الرمي استعدادا لدورة غرب آسيا البارالمبية

عمان – الغد – تستقبل أسرة اللجنة البارالمبية الأردنية في مقرها بمجمع الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين ظهر يوم غد الخميس، د. يوسف الشواربة أمين عمان الكبرى وذلك في مناسبة افتتاح ميدان الرمي لمسابقات العاب القوى الذي تولت كوادر واليات أمانة عمان تجهيزه بالكامل متزامنا مع قرب أزاحه الستار عن منافسات النسخة الثانية لدورة العاب غرب آسيا البارالمبية التي يستضيفها الأردن خلال الفترة من 15-22 أيلول الحالي.

وتأتي تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى العشرين لعيد الجلوس الملكي وبرعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية عضو اللجنة الأولمبية الدولية، وبمشاركة قرابة 500 رياضي ورياضية من كافة دول غرب أسيا الـ12 وهي السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، سلطنة عمان، العراق، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، إضافة إلى الأردن يتنافسون على قرابة 300 ميدالية ملونة لستة العاب هي القوى (حركية، بصرية وشلل دماغي)، كرة السلة للكراسي المتحركة، رفع الأثقال، كرة الهدف للمكفوفين، كرة الطاولة وبوشيا.

وأكد د. حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية أن زيارة أمين عمان الكبرى إلى مقر اللجنة البارالمبية ومجمع الأمير رعد لرياضة المعوقين تشكل منعطفا إيجابيا في مسيرة الشراكة الاستراتيجية التي توطد العلاقة بين اللجنة البارالمبية وأمانة عمان الكبرى.

وكانت مها البرغوثي أمين عام اللجنة البارالمبية الأردنية مديرة دورة العاب غرب آسيا البارالمبية الثانية، التقت عصر الثلاثاء وفد أمانة عمان الذي ضم، م. إبراهيم هاشم المدير التنفيذي للاتصال، وأمجد السحيم مدير دائرة المراسم والدعم اللوجستي، حيث تم الاطلاع الميداني على ما تم إنجازه في ميدان الرمي.

وكان أمين عمان التقى في مكتبه الأسبوع الماضي وفد اللجنة البارالمبية، حيث أكد حرص أمانة عمان على القيام بدورها الفاعل إسهاما في إنجاح دورة العاب غرب آسيا البارالمبية.

مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.. ناقل رسمي

في غضون ذلك، قام د. حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية ومها البرغوثي أمين عام اللجنة بزيارة اليوم الأربعاء إلى مبنى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، حيث التقيا مدير التلفزيون الأردني إبراهيم البواريد، حيث أثنى أبو الرز والبرغوثي على الدور الذي تقوم به مؤسسة الإذاعة والتلفزيون عبر قناتها الرياضية وبرامجها المختلفة.

فيما أكد البواريد أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون فخورة باعتبارها الناقل الرسمي لفعاليات دورة العاب غرب آسيا ونقلها عبر أتحاد إذاعات الدول العربية “إسبو” إلى العديد من محطات التلفزة والقنوات الرياضية العربية.