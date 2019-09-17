عمان- الغد- قال أمين عمان، يوسف الشواربة، اليوم الثلاثاء، إنّ “منظومة النقل العام لا تكتمل بغياب الأرصفة التي يجب أن تكون خالية من العوائق وتمكن المواطن من الانتقال داخل المدينة”.

وأضاف الشواربة “نعتقد أننا فقدنا السيطرة على الرصيف ولا بد من استعادته والتخلص من العوائق، وأن مسار الباص سريع التردد بطول 25 كيلو متر يتيح تهيئة الأرصفة وايجاد حلول مرورية لتقاطعات ورفع كفاءة الطرق بالإضافة إلى تهيئة الأرصفة لمسارات باص عمان” .

وأضاف خلال ندوة عقدت في الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة، أنّ “النقل العام ليس إستثمار لتحصيل مردود مالي بقدر ما هو خدمة تقدم للمواطن، وانه يجب دعم هذا القطاع من خلال تحمل فرق التكاليف ما بين اجور النقل والكلفة الحقيقة للراكب”.

وبين أنّ “أمانة عمان خصصت هذا العام 4 ملايين دينار لدعم قطاع النقل العام وهي مرشحة للزيادة العام المقبل”.

وأكد أنّ “وصول منظومة النقل العام إلى أطراف المدينة من شانه إيجاد تنمية وتحفيز للمستثمرين لبناء منظومة استثمارية خارج المدينة بكلف أقل، لافتا إلى أنّ “النقل العام هو المنظومة الحقيقية التي تشكل اهم رافعة للتنمية الشاملة”.

وأفاد الشواربة أن الامانة أعدت إستراتيجية مدتها ثلاث سنوات ستنجز نهاية عام 2020 تشمل محاور النقل العام وتطوير التشريعات ومشروع التحول الالكتروني والاستثمار، هذا فضلا عن مهامها ومسؤولياتها اليومية ومشاريع البنى التحتية والخدمية.

وأشار حول النقل العام إلى تقسيمه لثلاث محاور هي الاسراع باعمال البنية التحتية للباص سريع التردد وستنجز نهاية عام 2020 باستثناء تقاطع طارق بسبب تاخر طرح العطاء، ورفع كفاءة منظومة النقل العام ، واعداد استراتيجية للنقل العام في مدينة عمان مدتها 20 عام

ولفت أمين عمان الى “تشغيل شركة روية عمان للنقل المملوكة للامانة 135 حافلة نقل (باص عمان) وذلك بعد قراءة الواقع والممارسات اليومية للنقل والتنقل من نقطة الى اخرى داخل المدينة”.

وقال إنّ “هذه الحافلات التي سيتم إضافة 151 اخرى منها للخدمة في تشرين أول من العام المقبل تتميز بطريقة الدفع الالكتروني ومهيئة لذوي الاعاقات ووجود كاميرتين للرقابة على السائق ومنظومة الدفع وعلى الحافلة”.

وأضاف الشواربة “تم طرح عطاء إئتلاف دولي ومحلي لتشغيل الحافلات حصة الدولي 51% والمحلي النسبة الباقية بهدف نقل تجربة التشغيل الدولية لعمان وخبرة الإدارة للمشغلين المحليين”.

ولفت إلى أن الفترة التجريبية لتشغيل باص عمان مدتها 3 أشهر حيث ستكتمل خلال أسبوعين المقبلين بتركيب شاشات بالمواقف كافة تشير إلى موعد وصول الباص .