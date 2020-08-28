“أمي أكبر من كل الجامعة”.. رد فعل فلسطيني على منع والدته من الصعود لمنصة التخرج (فيديو)

غزة – في موقف مؤثر خلال اليوم الأول لاحتفالات التخرج بالجامعة الإسلامية بغزة، أقدم طالب على خلع ثوب التخرج بعدما منع المنظمون صعود والدته معه إلى منصة التكريم، وقال هاتفا “أمي أكبر من كل الجامعة”.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي في فلسطين، موقف الشاب الفلسطيني الذي وُثِّق بالفيديو، حيث غضب الشاب من قرار الجهات المنظمة ثم أخذ بيد والدته وصعد بها إلى المنصة متحديا وخلع ملابس التخرج وألقى بها إلى الأرض ثم احتضن والدته وهتف “أمي أكبر من كل الجامعة”.

قوبل موقف الشاب بتصفيق الحاضرين والخريجين على حد سواء، كما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا مع موقف الشاب، بعدما انتشر الفيديو على الإنترنت ووصفوا موقفه بـ “النبيل مع والدته لحفظه وتقديره لها”.

وكانت الجامعة قد نظمت حفلا لتخريج طلبة الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات. جزيرة نت