أم جوزة بطلا لبطولة الشباب بكرة اليد

عمان – الغد – توج فريق أم بلقب بطولة الشباب لكرة اليد، بعد فوزه المستحق الذي سجله على نظيره على فريق عمان بنتيجة 26-19، في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بعد اداء قوي من الفريقين خصوصا من فريق أم جوزة الذي فرض سيطرته الكاملة على شوطي المباراة مستغلا الهجمات الخاطفة السريعة التي منحته فرصة التفوق والخروج بنتيجة الفوز مع صافرة النهاية، وبعد أن انهى الشوط الأول لمصلحته 12-7.

وعقب المبارة قام رئيس الاتحاد الدكتور تيسير المنسي بتقليد الفريقين الميداليات الذهبية والفضية، وتسليم فريق أم جوزة كأس البطولة.

وكان فريق أم جوزة قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على فريق العربي بنتيجة 31-28، في الدور قبل النهائي، بينما تمكن فريق عمان من التأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على فريق كفرسوم بنتيجة 22-19.

وقبل ذلك كانت لقاءات الدور ربع النهائي قد شهدت فوز فريق العربي على القوقازي بنتيجة 30-23، وفوز فريق أم جوزة على فريق الراية بنتيجة 53-50، بعد التمديد لأربعة أشواط إضافية، وفوز فريق عمان على فريق وادي السير بنتيجة 28-26 بعد التمديد لشوطين إضافيين، وفوز فريق كفرسوم على فريق يرموك البقعة بنتيجة 40-39، بعد التمديد لشوطين إضافيين.

ويذكر أن بطولة الشباب تعتبر النشاط الرابع الذي يقيمه الاتحاد لهذا الموسم، حيث أقام منذ مطلع العام ثلاث بطولات رسمية، شهدت فوز فريق أم جوزة بلقب بطولة الناشئين، وفاز فريق عمان بلقب بطولة الناشئين، وفاز فريق وادي السير بلقب بطولة الشابات.

من ناحية أخرى يصدر اتحاد اللعبة في غضون الأيام القليلة المقبلة البرنامج الرسمي لدوري اندية السيدات، والذي يقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب).