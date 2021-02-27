أم جوزة بطلا لـ “يد الناشئين” بفوزه المثير على كفرسوم – صور

بلال الغلاييني

عمان – ظفر فريق أم جوزة بلقب بطولة الناشئين لكرة اليد مواليد 2004 – 2005، وذلك بعد الفوز المثير الذي حققه على فريق كفرسوم بنتيجة 26 – 22، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وسط ترتيبات تتوافق مع التعليمات الصحية والبروتوكول الصحي الصادر عن الاتحاد واللجنة الأولمبية الأردنية.



وعقب المباراة النهائية التي شهدت تقدم فريق أم جوزة مع نهاية الشوط الأول 13-12، توج رئيس الاتحاد د. تيسير المنسي الفريق الفائز بكاس البطولة، وتم تسليم الحكام ولاعبي الفريقين الميداليات الذهبية والفضية.



ويذكر أن بطولة الناشئين شهدت مشاركة 13 فريقا وزعوا على ثلاث مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق كفرسوم والعربي وكفرنجة ويرموك الشونة، وضمت المجموعة الثانية فرق أم جوزة ووادي السير ويرموك البقعة والكتة وساكب، بينما ضمت المجموعة الثالثة فرق الراية والقوقازي والزرقاء والقدس.

[email protected]