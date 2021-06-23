أم جوزة وعمان يبلغان المباراة النهائية لـ “يد الشباب”

بلال الغلاييني

عمان – بلغ فريقا أم جوزة وعمان المباراة النهائية لبطولة الشباب بكرة اليد، والتي ستجمع بين الفريقين عند الساعة الخامسة من مساء يوم السبت المقبل في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

وجاء تأهل فريق أم جوزة على حساب فريق العربي بعد أن تغلب عليه بنتيجة 31-28، في اللقاء المثير الذي أقيم أول من أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وشهد ندية وإثارة في اغلب مجرياته، وتمكن فريق أم جوزة من خطف الفوز في الدقائق الأخيرة بعد أن شن لاعبوه سلسلة من الهجمات الخاطفة التي وفرت لهم فرص التسجيل.

فريق عمان واجه صعوبة كبيرة في التأهل إلى المباراة النهائية، حيث تمكن من الفوز على فريق كفرسوم بنتيجة 22-21، بعد اداء قوي من الطرفين اللذين تبادل السيطرة والتسجيل اغلب مجريات المباراة، قبل أن يتمكن فريق عمان من حسم النتيجة في الدقيقة الأخيرة.

وكانت منافسات البطولة قد انطلقت مطلع العام الحالي، وشهدت مشاركة كبيرة من الأندية المنسبة للاتحاد، والتي تم توزيعها على ثلاث مجموعات، في الوقت الذي انتقلت فيه فرق أم جوزة وعمان والعربي وكفرسوم والقوقازي والراية ويرموك البقعة ووادي السير إلى الدور ربع النهائي، والذي شهد تأهل فرق أم جوزة وعمان وكفرسوم والعربي إلى الدور قبل النهائي.

المباراة النهائية التي تجمع بين أم جوزة وعمان ينتظر أن تحفل بكامل الندية والإثارة نظرا لتطلعات الفريقين لتحقيق الفوز والذهاب نحو منصة التتويج الذهبية، خصوصا وانهما يملكان العديد من العناصر الشابة التي تتميز بمستويات فنية جيدة، في الوقت الذي سيكون فيه لمدربي الفريقين صدام أبو رمان (أم جوزة)، ومحمد فضل (عمان) دورا كبيرا في تحديد نتيجة المباراة كونهما يملكان خبرة جيدة في إدارة مثل هذه المباريات الحاسمة.

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