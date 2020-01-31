أم سامي تعيش مع حفيدها اليتيم في غرفة متصدعة يسقفها “الزينكو” (فيديو)

علا عبد اللطيف

الغور الشمالي – ظروف قاسية ومؤلمة تعيشها “السبعينية” أم سامي مع حفيدها الطفل في المشارع، بعد أن أنهك المرض جسدها النحيل وتمكن السرطان منها، وتسبب مرض السكري وضغط الدم بإصابتها بشلل حركي، لتبقى حبيسة في غرفتها المتهالكة والتي تغيب عنها مظاهر الحياة.

ورغم تلك الأمراض والظروف المعيشية الصعبة، تبدأ أم سامي كلامها بالحمد والشكر لله على ما أصابها من أمراض، مقتنعة بأن المرض ابتلاء من الله عز وجل، ولا بد من الصبر على ذلك، والحمد على ما واجهته من متاعب الحياة وخصوصا بعد وفاة زوجها.

وتشير الى أنها ليست من اللواء، ولكن الظروف أجبرتها على القدوم اليه وتشرد أبنائها في كل محافظة، لا تعلم عنهم أي شيء، سوى أنهم يعانون من ظروف مالية، أجبرتهم على تركها مع حفيدها اليتيم من دون مأوى.

وتؤكد أن فاعل خير من اللواء خصص لها غرفة من منزله، إلا أنه أيضا يعاني من ظروف مالية صعبة لا تمكنه من خدمتها.

دقائق قليلة منذ أن بدأت أم سامي حديثها، حتى انهارت بالبكاء وملأت الدموع عينيها، ليس اعتراضا على قدر الله، غير أن ما يحزن قلبها، أن تلك الغرفة نوافذها مكسرة وجدرانها متصدعة تعلوها صفائح زينكو متهالكة، أخذت الرياح أجزاء منها.

وتشير الى أنها كل يوم تصارع الحياة والخوف جراء تسرب الماء من سقف الغرفة، ناهيك عن الرياح التي تفتح بين الحين والآخر الأبواب والشبابيك، مبينة أنها لا تملك أي وسيلة تقيها من البرد القارس هي وحفيدها، سوى بعض الأغطية البسيطة والمهترئة التي حصلت عليها من الجيران.

وتحتاج أم سامي بين الحين والآخر الى فوط صحية لعدم قدرتها على الحركة، مشيرة الى أن حفيدها اليتيم يساعدها، لتذيقه بذلك طعم مرارة الحياة قبل أن يكبر.

وتؤكد أنها تحتاج بين الحين والآخر للذهاب إلى العيادة أو المستشفى، إلا أن قلة المال أو عدم توفره يمنعها من الذهاب، فيما يعمل جيران على صرف الأدوية المزمنة لها، مشيرة إلى أن التقرحات أصابت جسدها وأن رائحة الغرفة أصبحت لا تطاق لعدم توفر وسائل حركة في غرفتها، سوى سرير يلازمها تم صرفه لها من قبل المعونة الوطنية. وتطالب أم سامي، الجهات المعنية، بالعمل على توفير الصيانة اللازمة لغرفتها أو منزل يقيها هي وحفيدها برد الشتاء وحرارة الصيف.

كما تطالب أم سامي بصرف معونة طارئة لها تمكنها من الذهاب الى المستشفى والطبيب في المواعيد، إضافة الى صرف أجهزة طبية وكرسي متحرك، يمكنها من التنقل من مكان الى آخر.

ورغم محاولات “الغد” العديدة للاتصال بمديرة صندوق المعونة الوطنية فاطمة بشارات، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.