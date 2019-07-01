أم عبير.. طحن الخبز الجاف لمواجهة آلام “كيماوي السرطان”

حنان الكسواني

عمان– تستقبل الثلاثينية أم عبير أسرتها بعد كل جلسة علاجية في مستشفى البشير الحكومي بابتسامة ذابلة وعيون براقة يشع منها الأمل والألم معا. تكتم عن أطفالها منذ سنة ضعفها وتخفي عنهم رائحة الكيماوي التي تلتصق بجسدها في رحلة كفاحها لمواجهة خلايا سرطانية نالت من كبدها.

ما بين جبل النظيف و”البشير”، تروي أم عبير طريقها بدموع القهر على أطفالها الستة بعد أن طلقها زوجها بسبب مرضها، فيما رفض أهلها تحمّل مسؤولية إطعامهم وحتى كسوتهم ونفقاتهم المالية “الثقيلة”؛ فمـتلازمة الفقر والجهل والمرض تغرق محيطها.

لم تنكر أم عبير، في حديثها لـ”الغد”، أن لحظة تبليغها بأن نتائج الفحوص “إيجابية”، وأن كتلة سرطانية تتموضع بين الكلى وكبدها يصعب استئصالها، كانت من أصعب المواقف التي تواجهها في حياتها بجانب صراعها مع زوج يعنفها بعد أن “سيطرت” المشروبات الكحولية عليه.

من رحم معاناتها باتت أم عبير تبحث عن مصدر رزق فلم تجد سوى أن تطحن الخبز الجاف بعد أن يجمعه أبناؤها من حاويات القمامة أو من منازل عمّانية فاضت به موائدهم.

توشّح وجهها يوميا بصمت لتحمي نفسها من غبار طحن الخبز، طمعا في بيعه بدينارين لكل “شوال” كأعلاف للماشية والدجاج. وعندما يهد جسمها المرضُ تتسول بكرامة وخجل، من أهل الخير لتوفير أجرة طريقها للمستشفى وشراء بعض أدوية غير متوفرة أحيانا مع أنها تحظى بتأمين صحي مجاني.

أمام هذا البؤس والشقاء اضطرت أم عبير لأن تدفع ابنها البكر (13 عاما) للعمل أثناء المدرسة والعطلة الصيفية بجمع علب المشروبات الغازية والخبز الجاف، لعله يسترزق ويساعدهم في تحمل أعباء الحياة.

ستة أطفال صغار ضمتهم أم عبير تحت جناحيها قبل شهرين في منزل متهالكة جدرانه، بإيجار شهري يبلغ 80 دينارا في جبل النظيف بعمان، لم تتمكن من دفعها حتى الآن، وأدويتها في ثلاجة جيرانها تحافظ عليها من التلف لتستمد قوتها من جديد.

وزاد من أوجاع أم عبير حرقة قلبها على ابنتها أمل (9 أعوام) عندما طالت ألسنة نار “صوبة كاز” جسمها بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، حتى باتت تشتهي النوم من ألم يصاحبها في الليل أو كلما لامستْ ملابسُها جلدَها المشوّهَ. أمل التي تعرضت للحادثة في 2013 عندما كان عمرها 3 سنوات ما تزال بانتظار عمليات جديدة لترميم حروقها، وتستخدم مراهم طبية خاصة تبرد من حرارة جسدها.

ورغم أنها خصصت عملها لمساعدة ودعم مرضى السرطان في مستشفى البشير تحديدا، إلا أن أم عبير لم تسمع عن حملة “همتنا” لتأهيل قسم الأورام والدم في مستشفى البشير”، التي تعمل من أجل دعم المرضى وتزويدهم بعلاجات وأدوية ودعم نفسي مناسب وتوعيتهم بحقوقهم، هذه الحملات الخيرية والجمعيات ما تزال تنتظرها أم عبير وعشرات مرضى السرطان الذين يتعالجون في البشير باعتبارها “صوت من لا صوت لهم وتحقيق العدالة في علاج المصابين”.